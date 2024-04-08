У России есть свидетельства причастности Украины к атакам беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об их наличии рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.

«Определить, чьи это были дроны, сейчас достаточно легко», — заявил общественник.

По его информации, доказательства ответственности Украины за атаки, обрушившиеся на ядерную установку, находятся на поверхности, как бы Киев ни пытался от этого откреститься. Узнать правду о них можно без проведения расследований и сложной аналитики, подчеркнул Рогов.

«Достаточно посмотреть, из каких запчастей собраны дроны и какая взрывчатка применялась», — резюмировал он.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Позднее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Ранее эксперт объяснил, когда заработает генерация на ЗАЭС.