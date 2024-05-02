Личка: «Динамо» могло стать чемпионом раньше, чем Овечкин побить рекорд Гретцки

Главный тренер футбольного московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что в следующем сезоне Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.

«Сейчас, если бы у нас получилось, мы бы могли раньше стать чемпионами, чем Овечкин побьет свой рекорд. Но если Саша так и продолжит играть, то в следующий году он достигнет рекорда Гретцки», — сказал Личка.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Лиги, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию четвертьфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Ранее Овечкин рассказал, когда он завершит карьеру.