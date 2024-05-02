Жасмин подарила сыну квартиру на свадьбу

Певица Жасмин рассказала в беседе с Hello!, что подарила сыну Михаилу Семендуеву и его жене Еве Хачатурян квартиру на свадьбу.

Жасмин объяснила, что обещала отдать сыну недвижимость, когда тот женится. В качестве второго подарка артистка оплатила молодоженам свадебное путешествие в Сингапур.

«Они выбрали это направление и сейчас как раз там отдыхают. А из персональных подарков — серьги-пусеты для Евы и часы для Миши», — поделилась исполнительница.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян втайне от матери. Пара поженилась в апреле 2024 года. Невестка Жасмин в прошлом была фигуристкой, а сейчас планирует создать собственное шоу на льду.

Жасмин также призналась, что ее сын и невестка заключили брачный договор — ктубу.

Жасмин назвала ктубу неотъемлемой частью еврейской традиции. Сам договор составлен на арамейском языке, а его подписание проводится раввином в присутствии жениха и родственников-мужчин. По словам певицы, в ктубе прописывается, что муж должен делать, чтобы его супруга всегда была счастлива.

Ранее Жасмин рассказала об отношениях с невесткой.