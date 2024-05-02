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Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать родной город

Доброволец из Одессы «Гризли» заявил, что в городе ждут освобождения

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Станислав Красильников/РИА Новости

Доброволец из Одессы с позывным «Гризли», который воюет в составе группировки войск «Днепр» ВС РФ, заявил, что в его городе ждут освобождения. Его слова передает РИА Новости.

«Очень ждут. Ну, понятное дело, что на сегодняшний день в Одессе очень много так называемых понаехавших с Западной Украины. Причем не просто обычных жителей, а людей с нацистской идеологией», — заявил он.

2 мая политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова заявила, что после случившейся 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе россияне окончательно убедились в том, что Запад исповедует двойные стандарты. Иностранные политики находят слова сочувствия в адрес жертв одних трагедий и закрывают глаза на страдания других, когда им это удобно.

В этот же день официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что в скором времени Одесса обретет свободу от «ига бандеровцев», а организаторы трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году понесут заслуженное наказание.

Ранее политолог назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе примером зверств киевского режима.

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