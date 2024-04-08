В Одессе поврежден объект транспортной логистики

Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на 8 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Поврежден логистический транспортный объект», — написал чиновник.

По его словам, люди не пострадали.

В ночь на 8 апреля в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Также 6 апреля украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Одессе произошла серия взрывов. В тот день в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.