В Кремле объяснили назначение Орешкина на пост замглавы АП

Переход бывшего руководителя Минэкономразвития Максима Орешкина на пост замглавы администрации президента России связан с повышением значения решения задач, связанных с экономикой. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«(Переход связан с) повышенным значением экономики и более тесным взаимодействием с кабмином по этому направлению. Кроме того, выросло значение таких областей как транспортная, которую курировал Орешкин, поэтому президент принял такое решение», — объяснил официальный представитель Кремля.

Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016-го до 15 января 2020 года. Также он до недавнего времени был помощником Путина по экономическим вопросам. 14 мая 2024 года президент подписал указ о назначении Орешкина новым замглавы АП.

До этого Путин назначил Патрушева своим помощником. По словам Пескова, новая должность Патрушева — «стратегически огромная отрасль».

Ранее в Кремле не согласились с тем, что Шойгу якобы понизили в должности.