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Минтруд рассмотрит возможность повышения пенсий работающим россиянам

Котяков: индексацию пенсий работающим обсудят при новом трехлетнем бюджете

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих россиян будет рассмотрен при формировании нового трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. Об этом кандидат на пост министра труда Антон Котяков сообщил, отвечая на вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС.

«Исходя из прогноза социально-экономического развития, мы приступаем к формированию бюджета на 2025-2027 годы. Вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет рассматриваться в ходе бюджетного процесса»,— сказал Котяков.

С 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за дефицита бюджета. Повышение пенсионного обеспечения для трудоустроенных пожилых людей активно обсуждается в последние годы, однако конкретных решений пока не принято. Теперь этот вопрос рассмотрят при формировании нового трехлетнего бюджета.

До этого были опубликованы подробности оформления социальной пенсии.

Ранее Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии.

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