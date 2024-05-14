Минтруд рассмотрит возможность повышения пенсий работающим россиянам

Вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих россиян будет рассмотрен при формировании нового трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. Об этом кандидат на пост министра труда Антон Котяков сообщил, отвечая на вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС.

«Исходя из прогноза социально-экономического развития, мы приступаем к формированию бюджета на 2025-2027 годы. Вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет рассматриваться в ходе бюджетного процесса»,— сказал Котяков.

С 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за дефицита бюджета. Повышение пенсионного обеспечения для трудоустроенных пожилых людей активно обсуждается в последние годы, однако конкретных решений пока не принято. Теперь этот вопрос рассмотрят при формировании нового трехлетнего бюджета.

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