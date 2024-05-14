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Орлова о критике Вероники Степановой: «Узковата специализация»

Певица Орлова заявила, что Степанова делает себе имя на поливании грязью других

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей все равно на критику блогерши и психолога Вероники Степановой.

Поклонник рассказал Орловой, что Степанова негативно высказывается о ней и ее близкой подруге, экс-коллеге по «Дому-2» Ксении Бородиной.

«Когда нас нет рядом, она может нас даже бить», — пошутила артистка.

Орлова причислила Степанову к тем людям, которые делают свое имя или блог исключительно на «поливании грязью других». Певица отметила, что зачастую такой негатив направлен на тех, кто «чего-то в жизни добился».

«Узковата специализация, на мой взгляд...» — отметила телеведущая.

В апреле Ксения Бородина отказалась приглашать на свое новое шоу Веронику Степанову.

Бородина запустила проект, где с приглашенным гостем разбирает разные психологические кейсы. Одним из экспертов стала психолог Лина Дианова, после чего фанаты попросили Бородину позвать Веронику Степанову, которая известна своими неоднозначными и резкими высказываниями. Тогда телеведущая назвала блогершу клоуном.

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