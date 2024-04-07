На Украине призвали мобилизовать всех мужчин от 18 до 60 лет

Экс-замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что в стране необходимо мобилизовать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу ТСН.

«Мы находимся в таком состоянии, когда мобилизовывать нужно всех, кому сейчас от 18 до 60 лет. И, честно говоря, через фронт должны пройти все военные силы обороны Украины», — заявил Романенко.

7 апреля депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Двумя днями ранее правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды ВСУ были сокращены.

Ранее генсек НАТО назвал два сценария развития кризиса на Украине.