В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошла серия взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

«В Одессе слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты», — следует из публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявлена воздушная опасность.

Накануне в Одессе также произошло несколько взрывов.

До этого политолог Вера Гранцева отметила, что крупные города Украины стали все чаще сталкиваться с проблемой отключения электроэнергии из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры. Она подчеркнула, что Одесса и Львов страдают от регулярных отключений электричества, что делает жизнь в этих городах невыносимой. Политолог также указала, что подобные ситуации происходят даже в удаленных населенных пунктах.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту.

Ранее ВС РФ атаковали одесский порт, когда там был Зеленский.