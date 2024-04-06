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Зеленский оценил возможность контрнаступления ВСУ

Зеленский признал отсутствие у ВСУ снарядов для контрнаступления

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Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества боеприпасов, чтобы организовать новое контрнаступление. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова передает РИА Новости.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать», — отметил украинский лидер.

По его словам, дефицит снарядов для артиллерии ВСУ пытается заместить с помощью беспилотников, которые «помогают, но не могут быть альтернативой».

В начале апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев усвоил уроки провалившегося в прошлом году контрнаступления ВСУ, и теперь не намерен раскрывать детали стратегии дальнейших действий.

Аналитик Михаил Самус рассказал, что украинское командование собирается провести новое контрнаступление и захватить полуостров Крым с помощью истребителей F-16.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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