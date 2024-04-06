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Полковник назвал главное оружие РФ

Отставной полковник Матвийчук назвал «Цирконы» и «Кинжалы» главным оружием ВС РФ

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал ракеты «Циркон» и «Кинжал» главным оружием российской армии. С таким заявлением он выступил для «Ленты.ру».

По словам Матвийчука, эти ракеты воплощают собой комплекс передовых достижений российского военного-промышленного комплекса.

«Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире», — подчеркнул он.

До этого Матвийчук заявил, что российская армия готовится ко взятию Харькова.

По его словам, Харьков — это один из стратегически значимых регионов. Поэтому сейчас в близлежащий город Купянск Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают все свои силы, в том числе батальон «Кракен», который сформировали ветераны полка «Азов» (организация запрещена в России). Матвийчук пояснил, что в этом батальоне есть множество наемников и западной техники.

Ранее британский эксперт оценил эффективность российских ракет «Циркон».

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