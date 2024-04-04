Военный эксперт объяснил стратегию российской армии под Купянском

Действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе свидетельствуют об их подготовке ко взятию Харькова. Об этом сообщил «Ленте.ru» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Харьков — это один из стратегически значимых регионов. Поэтому сейчас в близлежащий город Купянск Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают все свои силы, в том числе батальон «Кракен», который сформировали ветераны полка «Азов» (организация запрещена в России). Матвийчук пояснил, что в этом батальоне есть множество наемников и западной техники.

«Сейчас идет эвакуация мирного населения, вывозят людей. (…) Я полагаю, что сейчас готовится уничтожение всех формирований, за которым последует взятие Харькова нашими войсками», — заключил полковник.

До этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска. До этого он заявлял, что ВСУ скопили большое количество западной техники и оружия под Харьковом.

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