В Госдуме объяснили, как будут приходить повестки во время текущего призыва

Во время текущего весеннего призыва, который начался 1 апреля, могут прийти сразу две повестки — обычная бумажная и электронная. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Может прийти электронная и бумажная повестка, ничего страшного в этом нет», — заявил Картаполов.

Депутат накануне сообщал, что система использования электронных повесток в этом весеннем призыве пройдет в тестовом режиме. Электронными повестками планируется заменить нынешнюю систему, однако пока не заработает реестр военнообязанных, бумажные повестки также будут приходить.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что призывников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине.

Ранее в России начался весенний призыв в армию.