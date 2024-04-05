Дрон атаковал РЛС Минобороны Приднестровья

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье. Об этом сообщается на сайте министерства государственной безопасности Приднестровья.

Часть располагалась в 6 км от украинской границы в Рыбницком районе непризнанной республики. Целью атаки стала радиолокационная станция (РЛС). Она получила небольшие повреждения. При этом люди не пострадали. По факту прилета возбуждено уголовное дело.

До этого власти Приднестровья решили обратиться в Интерпол с просьбой о содействии в расследовании взрыва вертолета Ми-8.

По словам очевидцев, давно не летавший советский многоцелевой вертолет Ми-8М поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). После совершения атаки произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Серьезного материального ущерба не последовало: винтокрылая машина была списана и применялась как учебный макет.

Ранее в Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел вертолет.