Десантники Вооруженных сил Российский Федерации (ВС РФ) прорвались к окраинам Часова Яра при поддержке авиации. Видео прорыва опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Бронегруппа примерно из десяти единиц техники заехала в пригород под мощным обстрелом артиллерии. В конце видео две пары штурмовиков Су-25, летящих на предельно малых высотах, отработали по целям. После этого они отбросили тепловые ловушки, чтобы сбить с прицела ПВО врага.

Утром 5 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские войска вошли в пригород Часова Яра.

После этого он заявил, что ВС РФ близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки украинской армии в Часове Яре и нарушить их логистику.

Представитель восточного командования украинских войск Андрей Задубинный сказал, что в настоящее время в районе донецкого города Часов Яр наблюдается очень сложная ситуация.

Ранее майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска.