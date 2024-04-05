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ВКС РФ получили партию новых бомбардировщиков Су-34

«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в рамках исполнения гособоронзаказа передала Воздушно-космическим силам РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова ОАК. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, все задействованные в исполнении гособоронзаказа предприятия корпорации не снижают темпы производства. Рабочие новосибирского завода понимают, какую огромную важность для России имеет сегодня техника предприятия, добавил он.

Слюсарь сообщил, что сейчас завод обеспечен стабильной загрузкой по гособоронзаказу и перспективным проектам, поэтому в 2024 году руководство планирует трудоустроить более тысячи рабочих и инженерно-технических специалистов.

До этого «Ростех» поставил Минобороны РФ партию боевых машин пехоты третьего поколения.

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