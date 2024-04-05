Минобороны получило партию новых боевых машин пехоты

Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения (БМП-3). Об этом сообщило РИА Новости.

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов отметил, что специалисты изучили трофейную американскую БМП Bradley. Исследование показало, что она уступает БМП-3. Он обратил внимание, что российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.

До этого производители беспилотного летательного аппарата «Пиранья», который смог уничтожить первый танк Abrams в зоне СВО, полностью перевели свое производство в Россию и достигли производственной мощности в 300 единиц в день.

FPV-дрон «Пиранья-10» относится к категории малых беспилотных летательных аппаратов. Он способен нести грузы до 5 кг, поражать наземную технику, стоимость которой значительно превышает стоимость самого дрона, а также атаковать блиндажи, окопы и объекты противника.

Ранее в России создали новый бронежилет для саперов.