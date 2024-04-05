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В ДНР сообщили, что российская армия близка к нарушению ротации ВСУ в Часове Яре

Гагин: ВС РФ близки к полному нарушению ротации ВСУ в Часове Яре

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки украинской армии в Часове Яре и нарушить их логистику. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, слова которого передает РИА Новости.

Гагин заявил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом ВСУ, иногда колонны, которые идут на ротацию. По его словам, преждевременно говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ.

«Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки ВСУ», — заявил Гагин.

Также он почеркнул, что взятие города откроет дорогу для наступления ВС РФ на Краматорском и Славянском направлениях.

До этого Гагин заявил, что российские войска вошли в пригород Часова Яра.

Часов Яр находится в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Часовоярской городской общины. Расположен в северной части Донецкой области на канале Северский Донец — Донбасс.

Ранее назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий.

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