В ДНР сообщили, что российская армия близка к нарушению ротации ВСУ в Часове Яре

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки украинской армии в Часове Яре и нарушить их логистику. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, слова которого передает РИА Новости.
Гагин заявил, что российские военные уничтожают колонны с тыловым имуществом ВСУ, иногда колонны, которые идут на ротацию. По его словам, преждевременно говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ.
«Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки ВСУ», — заявил Гагин.
Также он почеркнул, что взятие города откроет дорогу для наступления ВС РФ на Краматорском и Славянском направлениях.
До этого Гагин заявил, что российские войска вошли в пригород Часова Яра.
Часов Яр находится в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Часовоярской городской общины. Расположен в северной части Донецкой области на канале Северский Донец — Донбасс.
Ранее назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий.