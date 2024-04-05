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ВС РФ не допустили теракта в Краснодарском крае

Глава района на Кубани заявил о недопущении террористической атаки ВСУ

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Shutterstock

В Ейском районе Краснодарского края благодаря слаженной и оперативной работе российской армии получилось не допустить террористической атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале пишет глава района Роман Бублик.

«По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить — Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — пишет Бублик.

Глава района уточнил, что на территории Ейска и района не зафиксировано никаких разрушений или повреждений, а также напомнил об «информационной гигиене», призвав отказаться от съемок действий российских военнослужащих.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошла серия взрывов.

Перед взрывами в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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