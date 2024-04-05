В ДНР заявили, что ВСУ теряют позиции на Авдеевском направлении

Украинские военные ежедневно теряют контроль над позициями и укреплениями на Авдеевском направлении, при этом Вооруженные силы Украины не планировали отступать из Авдеевки и не подготовили запасных линий обороны — им приходится отступать в открытое поле. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«Фактически каждый день поступают сообщения о потере или уничтожении следующего укрепленного участка противника или о захвате нового населенного пункта», — отметил Гагин.

По его словам, быстрое продвижение российских военных на этом направлении частично связано с тем, что противник не планировал и не был готов к отступлению из Авдеевки.

«Они рассматривали Авдеевку как свою последнюю опору, которую никогда не сдадут. Они искренне верили в это. Они верили, что их союзники из НАТО будут постоянно поддерживать их — поставками боеприпасов, финансовой помощью, техникой, что придут какие-то наемники. Но этого не произошло», — подчеркнул представитель ДНР.

По словам собеседника агентства, противник не имел готовых запасных линий обороны — «их просто не существовало».

Ранее группировки «Центр» ударила ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.