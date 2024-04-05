В НАТО сообщили о позиции насчет отправки боевых подразделений на Украину

Страны и Североатлантический альянс (НАТО) не будут поставлять на Украину боевые подразделения, которые могут столкнуться с российской армией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Польское телевидение.

«Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину <...> Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», — заявил Столтенберг.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не помогают Киеву применять поставляемые вооружения за пределами Украины.

По его словам, помощь, которую оказывают США, предназначена только для того, чтобы украинцы защищали свою суверенную территорию.

Ранее бывший американский разведчик предрек конец Украине.