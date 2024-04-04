Самолеты Швеции готовят к патрулированию восточных границ НАТО

Военно-воздушные силы Швеции в мае этого года подключатся к патрулированию восточных границ НАТО за пределами королевства. Об этом сообщает SVT.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте со шведскими ВВС и определит конкретные сроки по участию самолет королевства в миссии альянса.

Это формат сотрудничества, в котором истребители из разных стран Североатлантического альянса готовы в кратчайшие сроки идентифицировать иностранные самолеты, приближающиеся к границе организации, говорится в статье.

Так называемая воздушная полиция НАТО в настоящее время действует в Латвии, Литве, Эстонии, Исландии, а также на Черном море в южной Европе. По данным Альянса, ожидается, что Швеция сможет участвовать во всех этих миссиях.

Однако для Швеции еще предстоит создать системы для зашифрованной связи и обмена информацией между НАТО и своими ВВС Швеции.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.