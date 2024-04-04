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В ДНР заявили, что ВСУ вывели часть сил под Авдеевкой из-за угрозы окружения

Кимаковский: ВСУ вывели часть сил под Авдеевкой из-за угрозы окружения

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Gleb Garanich/Reuters

ВСУ вывели часть своих сил из двух населенных пунктов под Авдеевкой из-за угрозы окружения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По его словам, речь идет о селах Бердычи и Семеновка. Кимаковский сказал, что на этом участке фронта для украинских войск «сложилась не самая благоприятная ситуация, которая чревата окружением».

Он также допустил, что ВСУ могут перебросить выведенные силы на другие участки фронта Авдеевского направления.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут выйти на оперативный простор в районе города Авдеевка, если возьмут под контроль еще два населенных пункта.

Он отметил, что ВСУ держали в этом районе оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое, но затем российские войска прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки. По данным журналиста, за эти села идут упорные бои, но частично их уже контролирует РФ.

Ранее на Украине рассказали о «напрягающей» ВСУ тактике ВС России.

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