ВСУ вывели часть своих сил из двух населенных пунктов под Авдеевкой из-за угрозы окружения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По его словам, речь идет о селах Бердычи и Семеновка. Кимаковский сказал, что на этом участке фронта для украинских войск «сложилась не самая благоприятная ситуация, которая чревата окружением».

Он также допустил, что ВСУ могут перебросить выведенные силы на другие участки фронта Авдеевского направления.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут выйти на оперативный простор в районе города Авдеевка, если возьмут под контроль еще два населенных пункта.

Он отметил, что ВСУ держали в этом районе оборону по линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое, но затем российские войска прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки. По данным журналиста, за эти села идут упорные бои, но частично их уже контролирует РФ.

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