Шойгу и глава минобороны Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню во время телефонного разговора отметили готовность к диалогу по Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также заявили, что исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия российской делегации – «бессмысленно», отметили в Минобороны РФ.

4 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с министром обороны Франции Лекорню.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

В марте президент РФ Владимир Путин сказал, что Российская Федерация готова к переговорам по Украине, основанным на реальности.

В декабре 2023 года Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.