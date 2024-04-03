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На Украине насчитали почти полмиллиона новых призывников после решения Зеленского

Госстат Украины оценил число 25- и 26-летних мужчин в стране в 467 тысяч человек

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Inna Varenytsia/Reuters

Число попадающих под мобилизацию на Украине из-за снижения возраста призыва может составить до 467 тысяч человек. Об этом пишет украинское издание «Телеграф» со ссылкой на государственную службу статистики Украины.

В госстате Украины отметили, что по состоянию на январь 2022 года в стране насчитывалось примерно 467 тысяч мужчин в возрасте 25-26 лет. Оценка может быть неточной, так как последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Отмечается, что следующая перепись должна была пройти в 2011 году.

«Но Украина — единственное в Европе государство, которое этого не сделало. Ее постоянно переносили из-за нехватки средств», — говорится в сообщении.

До этого Зеленский указом понизил минимальный возраст мобилизации на Украине до 25 лет. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины в возрасте 27-60 лет.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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