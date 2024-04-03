В Крыму заявили о готовности отразить атаки на Крымский мост

Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины. Об этом в интервью НСН заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель. Он подчеркнул, что Киеву не удастся посеять панику в российском обществе.

«Что касается Крымского моста, это сегодня символ мощи России, русского народа, этот объект был построен в очень короткие сроки. <...> Безусловно, все меры по обеспечению безопасности Крымского моста со стороны силовых структур приняты на должном уровне. Мы учли все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении моста», — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что противник должен осознавать готовность России к ответу. С каждым днем реакция на украинские атаки будет все жестче, заключил дипломат.

В Главном управлении разведки минобороны Украины считают третью атаку на Крымский мост «неизбежной». Для решения этой задачи планируется привлечь все возможные средства — от беспилотных летательных аппаратов до управляемых ракет, пишет британское издание The Guardian. Первые две атаки произошли в октябре 2022-го и июле 2023-го, после этого украинские спецслужбы неоднократно угрожали взорвать мост. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве признались, что атакуют территорию России из-за невозможности победы в бою.