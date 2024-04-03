Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ продвинулись вперед на Кременском направлении

Марочко: ВС РФ продвинулись вперед и выровняли линию фронта под Кременной

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись вперед в районе трех населенных пунктов в Донецкой народной республике и выровняли линию фронта на Сватовскокременском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Речь идет о селах Терны, Ямполовка и Торское. В ходе активных боевых действий российские военные улучшили положение по переднему краю и на нескольких участках выровняли линию боевого соприкосновения, подтянув фланги.

По словам Марочко, попытки Вооруженных сил Украины противодействовать российским войскам провалились, ВСУ потеряли две долговременные огневые точки.

Накануне Марочко заявлял, что украинские военные формируют буферную зону вокруг Харькова. По его словам, буферная зона рассчитана на пророссийски настроенное население, так как националисты заняли населенные пункты Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами