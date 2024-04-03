Вооруженные силы России продвинулись вперед в районе трех населенных пунктов в Донецкой народной республике и выровняли линию фронта на Сватовскокременском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Речь идет о селах Терны, Ямполовка и Торское. В ходе активных боевых действий российские военные улучшили положение по переднему краю и на нескольких участках выровняли линию боевого соприкосновения, подтянув фланги.

По словам Марочко, попытки Вооруженных сил Украины противодействовать российским войскам провалились, ВСУ потеряли две долговременные огневые точки.

Накануне Марочко заявлял, что украинские военные формируют буферную зону вокруг Харькова. По его словам, буферная зона рассчитана на пророссийски настроенное население, так как националисты заняли населенные пункты Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.