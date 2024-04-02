Российские войска уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово

Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили железнодорожный мост в городе Курахово ДНР, по которому шло снабжение украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Стратегически важный мост был уничтожен расчетом РСЗО «Ураган» южной группировки войск 30 марта. По нему шло снабжение украинских подразделений в районе Марьинки и Угледара, а также на Запорожском направлении.

«Командир дивизиона поставил задачу любыми способами поразить железнодорожный мост (…). Первые два [удара] были пристрелочные, а третьим попали», — рассказал командир взвода.

2 апреля стало известно, что Украина потратит еще $143,3 млн на строительство оборонительных сооружений.

В тот же день на Украине заявили об опасной ситуации для ВСУ в районе Часова Яра. Кроме того, отставной генерал Сергей Кривонос добавил, что украинской армии нужно готовиться к обороне Харькова.

Ранее Шойгу рассказал, сколько территорий перешло под контроль России с начала года.