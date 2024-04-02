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Под Артемовском ликвидировали склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Артемовском

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Станислав Красильников/РИА Новости

Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Об этом пишет ТАСС.

«Под Клещеевкой наши подразделения уничтожили хорошо замаскированный склад боеприпасов», — сказал Кимаковский.

Стрельба по украинскому складу велась из тяжелой артиллерии.

30 марта Вооруженные силы РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали технику в ДНР. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, переправа использовалась для переброски техники и военнослужащих украинской армии в направлении Курахово.

Также в конце марта российские военнослужащие за неделю ликвидировали четыре боевые машины реактивных систем залпового огня. Среди них — MARS II, Vampire и «Град».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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