ВСУ обстреляли село в Белгородской области

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, однако оказались выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Также повреждения получил один легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

Ранее в Каховке и ее окрестностях восстановили подачу газа после обстрела ВСУ.