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Следователи изучат факты обстрелов объектов в Татарстане

СК РФ начал расследовать факты обстрела Татарстана

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Следственный комитет начал расследование факта обстрелов Республики Татарстан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Есть пострадавшие. <…> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

Утром 2 апреля три беспилотника атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске. Согласно информации, опубликованной ТАСС с ссылкой на оперативные службы, в результате атаки беспилотника в Елабуге получили ранения взрослый и двое подростков.

Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова заявила, что серьезных разрушений не произошло, технологические процессы на предприятиях не пострадали, и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Это первый случай атаки дронов на Татарстан. Город Елабуга находится примерно в 1300 км от границы с Украиной.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что беспилотники, атаковавшие Татарстан, «однозначно» были запущены с территории Украины.

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.

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