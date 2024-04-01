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Стало известно, сколько осталось российским военным дойти до города Часов Яр

RusVesna: российским военным осталось 650 метров до Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные приближаются к Часову Яру. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление и занимает опорные пункты противника, постепенно приближаясь к городу. Однако Минобороны России официальных комментариев по этому поводу пока не давало.

Авторы Telegram-канала сообщили, что в данном направлении российские войска заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские. Российские военные также продолжают штурмы в Богдановке и в районе Ивановского.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна.

На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии больше вооружения, в частности систем противовоздушной обороны. «Нам срочно нужно больше ПВО, больше зенитных ракет!» — сказал он.

Ранее в Британии предсказали дату завершения конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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