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Российские военные подбили еще один танк Abrams

РИА Новости: беспилотник «Ланцет» подбил очередной танк Abrams в районе Авдеевки

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Российские военные подбили еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков.

По данным источника агентства, 30 марта танк M1A1SA Abrams был поражен военными группировки ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении при помощи беспилотника «Ланцет».

Агентство получило видео, на котором видно, как БПЛА врезается в стоящий между деревьев американский танк.

По словам источника, пока нет данных, был ли полностью уничтожен танк или ему удалось уйти из зоны поражения.

До этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении 28 марта. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев опубликовал видео подбития пятого танка M1 Abrams. По его словам, оно было снято в районе села Бердычи. На кадрах запечатлена атака стоящего посреди поля Abrams российским беспилотником.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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