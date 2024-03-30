Российские FPV-дроны получили систему защиты для операторов

FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты операторов под названием «Лодырь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректор предприятия-разработчика «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

«Чтобы обезопасить наши боевые FPV-расчеты, мы создали систему «Лодырь». Это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства: там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы «Лодырь» работал не все время, а только тогда, когда он нам нужен», — рассказал Кузякин.

Иными словами, противник, используя средства РЭБ будет «видеть» не настоящего оператора дрона, а фальшивые данные о его положении. В данный момент, как пояснил Кузякин, идет штучная поставка комплекса «Лодырь» — их получают подразделения, которые проявили интерес к системе.

До этого на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.