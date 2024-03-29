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Зеленский не исключил отступление ВСУ из-за отсутствия помощи со стороны США

Зеленский: ВСУ будут отступать при отсутствии помощи от США

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Ints Kalnins/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в беседе с обозревателем газеты The Washington Post Дэвидом Игнэйшесом.

По его словам, отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов приведет к тому, что у Украины «не будет противовоздушной обороны (ПВО), ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм».

«Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — продолжил глава государства.

Он обратил внимание на нехватку боеприпасов. Если у ВСУ не будет их в достаточных объемах, то им останется только «сокращать линию фронта», отметил политик.

Также Зеленский заявил, что у его страны иссякают запасы средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Без поддержки конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема», — сказал он.

Глава государства добавил, что Украина увеличивает число собственных систем ПВО, но этого недостаточно.

На этой неделе Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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