США санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб

Соединенные Штаты санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб на «миллиарды долларов», невзирая на опасения насчет операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на источники.

«Администрация (президента США Джо) Байдена в последние дни санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы», — пишут журналисты.

Отмечается, что поставки будут включать в себя более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

При этом авторы статьи отмечают, что, по мнению некоторых демократов, правительство США должно воздержаться от поставок оружия в отсутствие обязательств Израиля, чтобы уберечь гражданское население в ходе запланированной операции в Рафахе.

До этого представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, от нее отвернутся давние партнеры.

Ранее в ХАМАС прокомментировали ход переговоров в Дохе.