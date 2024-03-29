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США санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб

WP: США передадут Израилю истребители и бомбы на «миллиарды долларов»

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AP

Соединенные Штаты санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб на «миллиарды долларов», невзирая на опасения насчет операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на источники.

«Администрация (президента США Джо) Байдена в последние дни санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы», — пишут журналисты.

Отмечается, что поставки будут включать в себя более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

При этом авторы статьи отмечают, что, по мнению некоторых демократов, правительство США должно воздержаться от поставок оружия в отсутствие обязательств Израиля, чтобы уберечь гражданское население в ходе запланированной операции в Рафахе.

До этого представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, от нее отвернутся давние партнеры.

Ранее в ХАМАС прокомментировали ход переговоров в Дохе.

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