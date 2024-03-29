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В США выразили беспокойство темпами модернизации ядерного оружия

Newsweek: США нужно модернизировать ядерный арсенал для сдерживания РФ и Китая

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Depositphotos

Американской армии необходимо обновить свой ядерный арсенал, чтобы быть готовой к возможному противодействию России и Китаю. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на экспертов.

В статье выразили «глубокие опасения» по поводу активного развития РФ и КНР в военном плане. Военные аналитики издания задались вопросом, достаточно ли ресурсов направляет Пентагон на модернизацию своего «устаревающего ядерного оружия».

«Если мы действительно хотим <…> конкурировать с нашими противниками, нам нужно было принять <…> решения еще вчера», — цитирует издание старшего научного сотрудника американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизера Уильямса.

Он счел «следующие пять лет» решающими в вопросе формирования у США современного ядерного арсенала.

До этого Америку призвали соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».

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