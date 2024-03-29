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ВМФ проведет учения в Баренцевом море

ВМФ проведет учения в Баренцевом море по противодействию атаке подлодки

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Александр Гальперин/РИА Новости

Поисково-ударная группа Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России проведет в Баренцевом море учения по поиску и отражению атаки подводной лодки условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведут в Баренцевом море плановое совместное учение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения будут заключаться в поиске и отражении атаки подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Учения будут проходить в двухстороннем формате.

До этого сообщалось, что летчиков российского ВМФ научат борьбе с дронами. Сообщается, что соответствующая программа обучения пилотов ВМФ пока находится в разработке. Летчиков планируют обучить методам обнаружения летящих над морем беспилотников и их уничтожению с помощью ракет и авиационных пушек. Сложность задачи связана с малым размером цели.

Ранее корабли ВМФ России прибыли на учения в Иран.

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