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На Украине через две недели рассмотрят закон о мобилизации

Депутат Железняк: закон о мобилизации рассмотрят в Раде через две недели

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки изучил все поправки, поданные депутатами к законопроекту о мобилизации, документ вынесут на голосование через две недели. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о 4 269 поправках. По словам депутата, закон готов почти на 100%.

Железняк добавил, что теперь свои поправки может внести комитет, объединив их в единую таблицу.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что законопроект могут вынести в сессионный зал 10 апреля.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тысяч человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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