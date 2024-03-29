На Украине через две недели рассмотрят закон о мобилизации

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки изучил все поправки, поданные депутатами к законопроекту о мобилизации, документ вынесут на голосование через две недели. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о 4 269 поправках. По словам депутата, закон готов почти на 100%.

Железняк добавил, что теперь свои поправки может внести комитет, объединив их в единую таблицу.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что законопроект могут вынести в сессионный зал 10 апреля.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тысяч человек.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.