Генштаб отправил в запас достигших 27-летия призывников

Россиян, которые состояли на воинском учете и достигли 27 лет до начала 2024 года, отправили в запас. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский газете «Красная звезда».

«<…> все призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были <…> сняты с воинского учета», — заявил Бурдинский.

Он уточнил, что их передали в запас. Генерал-полковник отметил, что молодые люди, которые отметят 17-летие в 2024 году, могут исполнить свой долг по защите Родины.

По словам Бурдинского, повышение верхней планки призывного возраста в России благоприятно отразится на армии, так как те, кто придет служить, уже имеют профобразование и опыт.

Накануне в Курской области опровергли сообщения о новой мобилизации.

Ранее стало известно, что изменится в весенний призыв в армию в 2024 году.