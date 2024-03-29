На Украине рассказали о повреждениях энергообъектов в шести регионах

Ночные удары со стороны Вооруженных сил России привели к повреждению объектов энергетической инфраструктуры в шести регионах Украины, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях», — отметил председатель украинского правительства.

По его словам, атака привела к частичному отключению света в указанных регионах. Шмыгаль призвал Запад помогать Вооруженным силам Украины поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).

22 марта глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема минувшей ночью подверглась самой масштабной атаке за все время.

Тогда российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре девяти регионов страны с применением 63 беспилотников и 88 ракет.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведут удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины.