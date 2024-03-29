Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о повреждениях энергообъектов в шести регионах

Премьер Украины Шмыгаль: энергообъекты повреждены в шести регионах страны

close
100%
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ночные удары со стороны Вооруженных сил России привели к повреждению объектов энергетической инфраструктуры в шести регионах Украины, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях», — отметил председатель украинского правительства.

По его словам, атака привела к частичному отключению света в указанных регионах. Шмыгаль призвал Запад помогать Вооруженным силам Украины поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).

22 марта глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема минувшей ночью подверглась самой масштабной атаке за все время.

Тогда российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре девяти регионов страны с применением 63 беспилотников и 88 ракет.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведут удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами