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Кремлю ничего не известно об упавшем в Румынии беспилотнике

Песков: в Кремле не знают об инциденте с упавшим в Румынии дроном

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время брифинга попросили прокомментировать сообщение Бухареста, что на территории Румынии нашли беспилотник.

«Нам ничего не известно об этом», — ответил Песков.

До этого румынские военные вечером 28 марта нашли фрагменты похожего на беспилотник (БПЛА) объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. По данным газеты Observator, аппарат упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные жители сняли летательный аппарат на видео и отметили, что он издавал странный звук.

Министерство национальной обороны вместе со специализированными структурами Национальной системы обороны заявило, что начало расследование инцидента.

До этого в Польше подняли в небо авиацию. Пресс-служба Вооруженных сил страны заявила, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ», в частности из-за ударов по объектам на территории Украины. Население предупредили о повышенном уровне шума в юго-восточной части Польши.

Ранее российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика.

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