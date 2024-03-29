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Российских призывников не будут отправлять в новые регионы или на СВО

В Минобороны РФ заявили, что призывники не будут участвовать в СВО

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Алексей Куденко/РИА Новости

Призывников, которые подпадают под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, новобранцев направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории России.

Граждане, которые будут призваны на срочную службу в предстоящий весенний призыв, не будут задействованы в спецоперации на Украине, заявлял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста увеличилась до 30 лет. В августе 2023 года президент России подписал закон, изменяющий максимальный возраст призыва с 27 до 30 лет. Однако тех, кому 27 лет исполнилось в 2023 году, этой весной призывать не будут.

Ранее в кабмине решили усложнить получение водительских прав для призывников.

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