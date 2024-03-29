Российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика

Российский военнослужащий выстрелами из автоматического дробовика уничтожил украинский FPV-дрон. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как двое российских солдат выявляют в воздухе беспилотный летальный аппарат Вооруженных сил Украины. Один из них достает оружие и прицеливается, после чего производит несколько точных выстрелов и сбивает вражеский дрон на безопасном расстоянии.

Где именно в зоне проведения спецоперации это произошло, не говорится.

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также 26 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire производства США и Чехии.

В общей сложности с начала СВО российская армия уничтожила 17 483 беспилотника ВСУ.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».