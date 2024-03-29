Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский солдат уничтожил FPV-дрон ВСУ из дробовика

RusVesna: российский военный уничтожил FPV-дрон ВСУ из автоматического дробовика

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Российский военнослужащий выстрелами из автоматического дробовика уничтожил украинский FPV-дрон. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

На кадрах видно, как двое российских солдат выявляют в воздухе беспилотный летальный аппарат Вооруженных сил Украины. Один из них достает оружие и прицеливается, после чего производит несколько точных выстрелов и сбивает вражеский дрон на безопасном расстоянии.

Где именно в зоне проведения спецоперации это произошло, не говорится.

Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также 26 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire производства США и Чехии.

В общей сложности с начала СВО российская армия уничтожила 17 483 беспилотника ВСУ.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами