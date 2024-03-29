Минобороны сообщило о ночной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

До этого в Белгороде была объявлена воздушная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины повреждены стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Кроме того, от осколков пострадало остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22 города Белгорода.

Накануне днем ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника с взрывчаткой.

Ранее в Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД.