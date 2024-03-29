Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не приводятся. В настоящий момент воздушная тревога звучит в девяти регионах Украины.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде, Каменском Днепропетровской области и Черкассах.

До этого взрывы произошли в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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