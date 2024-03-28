Украина получила от Германии за месяц 18 тысяч артиллерийских боеприпасов

Киев получил от Берлина 18 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, а также боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство ФРГ впервые за месяц обновило список вооружения, поставленного Украине. Помимо боеприпасов, в правительственном документе указаны 14 гусеничных вездеходов Warthog, 14 разведывательных беспилотников Vector, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, пять систем создания помех для беспилотных летательных аппаратов противника и 180 полевых систем обнаружения беспилотников RF 360.

Кроме того, Берлин направил Киеву шесть машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver с запасными деталями, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными деталями, один инженерный танк Dachs, девять минных тралов, одну систему наблюдения Satcom, 330 тепловизоров, три автомобиля для охраны границы и шесть заправщиков Mercedes-Benz Zetros.

Также Украина получила от ФРГ более двух тысяч ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, 24 тысячи 40-мм боеприпасов, 70 гранатометов GMW, три тысячи маскировочных сетей, две тысячи пончо и аварийных электрогенераторов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Германию раздражают просьбы Украины о передаче крылатых ракет Taurus.

Ранее для Украины создали «коалицию бронетехники».