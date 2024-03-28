В США высказались о возможной отправке своих военных на Украину

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не собираются отправлять своих военных на Украину. Американского дипломата цитирует издание «Страна.ua».

Так Миллер ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью Bloomberg, в которой говорится, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона «разгневали американских чиновников».

«Не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу, но, конечно, мы четко дали понять, что США не собираются посылать войска в Украину», — заявил Миллер.

В конце февраля французский лидер не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

28 марта премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Макрону о несогласии с предложением об отправке сухопутных войск на Украину.

Ранее власти Франции обвинили в попытке отправить на фронт безработных.