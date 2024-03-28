В Донецке сообщили о повреждении домов и школы после обстрела

В Пролетарском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины есть повреждения более 10 многоквартирных домов, в школе и центре юношеского творчества. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Город попал под обстрел вечером 27 марта.
«В результате прилета ракеты, выпущенной из РСЗО, повреждено остекление 14 многоквартирных жилых домов, здания средней школы и Центра детского и юношеского творчества», — написал Кулемзин.
О пострадавших среди мирных граждан не сообщается.
25 марта сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра.
28 марта Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи.
Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.