В Донецке сообщили о повреждении домов и школы после обстрела

В Пролетарском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины есть повреждения более 10 многоквартирных домов, в школе и центре юношеского творчества. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Город попал под обстрел вечером 27 марта.

«В результате прилета ракеты, выпущенной из РСЗО, повреждено остекление 14 многоквартирных жилых домов, здания средней школы и Центра детского и юношеского творчества», — написал Кулемзин.

О пострадавших среди мирных граждан не сообщается.

25 марта сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра.

28 марта Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.